Uma colisão frontal entre dois carros na Estrada Nacional 4, em Alcochete, provocou esta quinta-feira à tarde dois mortos, um casal com cerca de 60 anos.

Dois familiares do casal que morreu, com 20 e 35 anos, e que seguiam na mesma viatura sofreram ferimentos ligeiros, bem como o condutor do outro carro envolvido no acidente. Todos foram transportados para o Hospital do Barreiro.

O alerta foi dado às 14.13 horas e no local estão meios dos bombeiros de Alcochete, Pinhal Novo e Montijo, bem como a GNR e a VMER do Hospital do Barreiro.