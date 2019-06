Dois feridos graves em colisão frontal perto da Academia do Sporting

Rogério Matos Hoje às 17:45 Facebook

Uma colisão frontal entre dois veículos ligeiros de mercadores na EN4, perto da Academia do Sporting, em Alcochete, provocou, esta quinta-feira, ferimentos graves nos condutores, homem e mulher com cerca de 40 anos, únicos ocupantes das viaturas.

O alerta foi dado às 14.30 horas e ao local acorreram os bombeiros de Alcochete e Montijo, que se depararam com as vítimas encarceradas dentro dos veículos sinistrados.

As vítimas, que se mantinham conscientes, foram retiradas por meio de desencarceramento e transportadas para o Hospital São José, em Lisboa, com politraumatismos.

A Estrada Nacional 4 esteve cortada em ambos os sentidos enquanto se realizavam as operações de socorro e remoção das viaturas.

No local estiveram 23 operacionais, apoiados por nove veículos, bem como a GNR, que vai investigar as causas do acidente.