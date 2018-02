Morre em despiste a caminho de casa no dia de aniversário

Hoje às 18:24, atualizado às 20:03 Facebook

Um homem com 44 anos morreu esta segunda-feira à tarde num despiste, na Estrada Nacional 4, junto à fábrica Soregi, na localidade do Passil, Alcochete.

A vítima seguia em direção a Pegões, onde residia, quando perdeu o controlo da viatura, um Ford Focus, e embateu numa árvore, cerca das 16.20 horas desta segunda-feira.

O homem, identificado como Marco Dinis, era trabalhador da Autoeuropa e fazia 45 anos esta segunda-feira. Marco Dinis participava ativamente nos escoteiros de Pegões e deixa mulher e um filho com 12 anos.

O Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR vai investigar as causas do acidente.

Os bombeiros voluntários de Alcochete mobilizaram três viaturas e nove elementos para o sinistro. Após retirar a vítima do interior do automóvel com recurso a material de desencarceramento, tentaram reanimar o homem, embora sem sucesso.

A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital do Barreiro acabou por declarar o óbito no local.

Uma senhora, de 50 anos, que assistiu ao despiste sentiu-se mal e foi encaminhada para o hospital.

A via esteve cortada enquanto decorreram as operações de socorro.