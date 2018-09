Trabalhador eletrocutado em obra de Alcochete

Rogério Matos 05 Junho 2018 às 16:56 Facebook

Um homem de 30 anos foi eletrocutado, esta terça-feira à tarde, enquanto trabalhava numa obra na Praça da República, Samouco, Alcochete.

De acordo com fonte do INEM, houve uma primeira indicação para ser transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, mas a vítima acabou por ir para o Hospital do Barreiro, em manobras de reanimação.

O alerta foi dado às 14.12 horas e ao local acorreram os bombeiros de Alcochete, a GNR e a VMERdo Hospital de Loures com um total de quatro veículos e onze operacionais.