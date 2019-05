Viatura da GNR envolvida em acidente entre pesado e dois ligeiros

Rogério Matos Hoje às 19:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O choque entre duas viaturas ligeiras, uma das quais da GNR, e um pesado provocou, esta tarde de quarta-feira, um ferido grave e outro leve na Estrada Nacional 118, em Samora Correia, junto ao Campo de Tiro de Alcochete.

Os militares da GNR não sofreram ferimentos que motivassem transporte hospitalar, tendo um sido assistido no local.

Um dos ocupantes da segunda viatura ligeira envolvida no choque teve que ser desencarcerado pelos bombeiros e foi transportado para o Hospital de São José, em Lisboa, com ferimentos graves. O segundo ocupante sofreu ferimentos leves e seguiu para o Hospital do Barreiro.

De acordo com fonte do CDOS de Santarém, o alerta foi dado às 15.16 horas e ao local acorreram os bombeiros de Samora Correia, Alcochete, Benavente e INEM, com uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER). No total estiveram envolvidos onze veículos e 23 operacionais.