Autarquia interdita paredão e praias da Caparica para impedir passeios

A Câmara Municipal de Almada encerrou o paredão da Costa da Caparica e proibiu o acesso às praias na zona urbana, entre a Praia do Norte e a Nova Praia, como medidas de combate à evolução da pandemia por covid-19. Também os parques de estacionamento automóvel junto às praias estão interditos.

As medidas entraram em vigor na quarta-feira e contemplam ainda a interdição da frente ribeirinha do Ginjal, desde o terminal fluvial de Cacilhas até ao Elevador Panorâmico da Boca do Vento, bem como a proibição de permanência em parques, jardins, espaços verdes e outros espaços de lazer situados no concelho, em particular no Parque da Paz e no Parque Urbano da Costa da Caparica.

Os bancos de jardim, parques infantis e equipamentos públicos para a prática desportiva também estão vedados. A autarquia ambiciona com estas medidas a redução do risco de exposição e de eventual contágio da covid-19 no concelho.