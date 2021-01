Autarquia transforma antiga escola para acolher pessoas sem-abrigo

Rogério Matos Hoje às 15:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O Edifício Municipal Escola António José Gomes, na Cova da Piedade, em Almada, vai servir para acolher pessoas sem-abrigo a partir de junho. O projeto de transformação do espaço é levado a cabo pela autarquia de Almada e tem o objetivo de acolher durante a noite 25 pessoas sem-abrigo em simultâneo.

Ao JN, fonte da câmara municipal refere que o edifício foi escolhido pela "funcionalidade, a localização e o simbolismo de ser um espaço historicamente de aprendizagens, crescimento e autonomização, para poder vir a acolher uma nova resposta integrada que volte a preparar cidadãos para o exercício de uma cidadania ativa".

A autarquia tem desde março de 2020 em funcionamento uma resposta temporária de acolhimento coletivo para pessoas sem-abrigo, primeiro nas instalações do Liberdade Futebol Clube (até 30 de setembro) e posteriormente no Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro (CIRL), mas por ser uma resposta provisória, procurou um espaço definitivo e encontrou-o no Edifício Municipal Escola António José Gomes.

A antiga Escola dos Rapazes, como é conhecido o edifício em Almada, funcionará com duas valências, o espaço de acolhimento noturno, que será gerido pelo Instituto São João de Deus - Casa de Saúde do Telhal com quartos duplos e triplos, e um espaço de ocupação diurno.

O espaço diurno, de acordo com fonte da Câmara Municipal de Almada será constituído por duas salas polivalentes, onde serão disponibilizadas atividades ocupacionais e lúdicas, podendo ser servidas refeições, bem como gabinetes de atendimento, que poderão ser utilizados pelos gestores de caso ou outros profissionais que necessitem de realizar um atendimento individualizado, avança fonte da autarquia.

O espaço será gerido pela AMI, Centro Porta Amiga de Almada, Associação Vale de Acór, Centro Social e Paroquial Nossa Sra. da Conceição da Costa de Caparica e o Grupo de Intervenção e Reabilitação Ativa. O projeto representa um investimento total a três anos de 414 euros com uma taxa de comparticipação de 50 por cento de fundos europeus.