Um corpo foi encontrado esta tarde de segunda-feira no molhe rochoso da Praia do Norte na Costa da Caparica. Autoridades e bombeiros estão no local a proceder à remoção do cadáver.

O alerta foi dado às 15 horas e ao local acorreram os bombeiros de Cacilhas e a Polícia Marítima de Lisboa.

Ao JN, perto das 17 horas, o comandante da Polícia Marítima de Lisboa, referiu que "o corpo se encontra preso no molhe rochoso e não é possível perceber se se trata de um homem ou de uma mulher".