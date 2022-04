Baleia deu à costa na praia da Fonte da Telha

Uma baleia, com cerca de dez metros, deu à costa está manhã de sexta-feira na praia da Fonte da Telha, em Almada. O animal está vivo e Polícia Marítima de Lisboa espera que a maré o leve de volta para alto mar, durante a tarde.

O cetáceo deu à costa cerca das 9 horas da manhã e encontrava-se desorientado, afirmou ao JN Diogo Branco, comandante da Polícia Marítima de Lisboa. "Houve uma tentativa de empurrar a baleia com os meios da Polícia Marítima e ICNF, mas sem sucesso", explicou.

As equipas ainda equacionaram o reboque do animal pela cauda, mas não havia condições de segurança. "A maré está a encher até às 15 horas e a empurrar o animal para o areal, mas com a mudança da maré esperamos que seja empurrado de volta para o alto mar", referiu o comandante da Polícia Marítima de Lisboa.

No local está uma embarcação da Polícia Marítima no mar e agentes no areal, para impedir que as pessoas se aproximem do animal. As operações contam com a Proteção Civil de Almada e está já a ser equacionado um plano de remoção do cetáceo se este vier a morrer.