Bombeiro retira criança ao colo de prédio atingido por chamas

Os bombeiros de Cacilhas publicaram no Facebook a imagem de um bombeiro a retirar ao colo uma criança de um prédio onde deflagrou um incêndio esta segunda-feira.

"Podíamos deixar várias imagens da ocorrência, mas deixaremos apenas uma, que representa tudo aquilo pelo que treinamos e aprendemos... Salvar vidas!", escreveu a corporação de Almada, na descrição.

O incêndio deflagrou em lixo acumulado no vão de escadas de um prédio de cinco andares na Rua Manuel Azevedo Lopes, no Laranjeiro. Os moradores não conseguiram sair do prédio e tiveram que ficar confinados em casa até que os bombeiros extinguissem as chamas.

"À chegada ao local, verificámos que no edifício estavam vários habitantes das frações superiores encurralados pela densa coluna de fumo que subia a caixa de escada. Entre estes habitantes estavam três crianças (uma delas recém-nascida) e uma idosa", descrevem os bombeiros.

O incêndio provocou 14 feridos por inalação de fumos. Destes 13 foram assistidas no Hospital Garcia de Orta e um recusou assistência hospitalar.

No local estiveram 46 bombeiros com 18 viaturas das corporações de Cacilhas, Almada, Amora, bem como o INEM, PSP e Proteção Civil. O prédio foi evacuado e os moradores só puderam voltar às residências após a ventilação de todo o edifício.