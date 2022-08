Bombeiros controlam reacendimentos violentos em incêndio na Costa da Caparica

Os bombeiros dominaram durante a madrugada o incêndio em mato na Costa da Caparica e este domingo o trabalho passa por controlar os reacendimentos "violentos" que ocorrem, diz ao JN Afonso Rocha, comandante dos bombeiros voluntários da Trafaria.

O parque de estacionamento da praia é São João da Caparica está interdito para livre passagem das viaturas dos bombeiros. Não há qualquer interdição nas praias.

Afonso Rocha refere, perto das 13.30 horas, que os meios que têm ao dispor, com máquinas de rasto e meios terrestres dos bombeiros, estão a dar conta dos reacendimentos. "A vigilância é constante e vamos permanecer no local para evitar novo incêndio como o de ontem".

O incêndio deflagrou durante a tarde numa zona de mato entre a Trafaria e a Costa da Caparica e chegou a ter quatro meios aéreos para o combate. O incêndio foi dominado durante a madrugada e decorrem agora as operações de rescaldo. As autoridades vão investigar as causas do incêndio após as operações dos bombeiros.

Durante o combate ao incêndio, dois bombeiros sofreram ferimentos. Um foi assistido no local por um entorse e voltou ao combate. Outro foi transportado para o hospital por exaustão e inalação de fumos. Já teve alta e regressou ao quartel, avança Afonso Rocha.