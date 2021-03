Câmara de Almada investe 300 mil euros em cabazes para mil moradores 

Rogério Matos Hoje às 15:32 Facebook

A Câmara Municipal de Almada vai distribuir cabazes alimentares no valor de 50 euros a mil munícipes em situação de carência alimentar.

A medida tem duração de seis meses e surge em resposta ao aumento de pedidos de apoio junto das entidades locais.Os beneficiários são cidadãos que se encontram em lista de espera para entrada no Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC).

Os cabazes vão ser distribuídos por associações e instituições locais que têm protocolo com a Segurança Social para execução do POAPMC e cessará aquando da admissão do agregado familiar ou pessoa no referido programa.

A medida surge integrada no Plano Almada Solidária, lançado em 2020 e considerado pela autarquia como a maior iniciativa de âmbito social lançada no concelho, com um investimento de cinco milhões de euros, até ao final de 2021. O objeto é reforçar o apoio da autarquia aos cidadãos que se encontrem em situação de vulnerabilidade e fragilidade económica.