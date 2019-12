Câmara diz que urgência pediátrica do Garcia de Orta pode reabrir já em janeiro

Hoje às 18:17 Facebook

Twitter

Partilhar

A presidente da Câmara de Almada disse esta quarta-feira que a urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta, no distrito de Setúbal, pode reabrir já em janeiro depois da entrada de mais uma especialista.

"O compromisso é que as urgências pediátricas em período noturno vão reabrir", afirmou Inês de Madeiros (PS), depois de uma reunião com a ministra da Saúde, Marta Temido, em Lisboa, indicando que o serviço pode voltar à normalidade "já em janeiro".

Segundo a autarca, em declarações aos jornalistas, esta possibilidade resulta da contratação de duas recém-especialistas, uma das quais entrou ao serviço este mês, enquanto a outra começará em 6 de janeiro.

Além disso, acrescentou, na sexta-feira será publicada a abertura de um concurso com cinco novas vagas na pediatria para o Hospital Garcia de Orta.

Na terça-feira, a ministra da Saúde também já tinha adiantado que o concurso para a colocação de especialistas de segunda época deste ano seria aberto esta semana, estimando que as vagas atribuídas ao Garcia de Orta são suficientes para "a reabertura do serviço de urgência em plena capacidade".

Desde novembro que a urgência pediátrica deste hospital tem encerrado diariamente no período noturno, entre as 20 horas e as 8 horas, devido à falta de especialistas para assegurar a escala.

No entanto, a falta de pediatras já afeta o hospital há mais de um ano, quando saíram 13 profissionais, e, segundo o Sindicato dos Médicos da Zona Sul, nem o lançamento de concursos foi suficiente para colmatar a carência porque "ninguém concorreu".

Ainda assim, as garantias dadas esta quarta-feira pelo Ministério da Saúde deixaram a Câmara de Almada mais "descansada", até porque a administração hospitalar também se comprometeu "a realizar uma procura mais proativa e a reorganizar os serviços para tornar as vagas mais atrativas".

Para dar resposta ao encerramento da urgência pediátrica no período noturno, foi alargado o horário das unidades de saúde da Amora, no Seixal, e da Rainha Dona Leonor, em Almada, que passaram a funcionar das 8 horas à meia-noite, nos dias da semana, e das 10 horas às 22 horas, no fim de semana.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira, o Hospital Garcia de Orta revelou que, entre 18 de novembro e 16 de dezembro, foram atendidas 720 crianças nos dois centros de saúde, mas apenas 18 utentes "foram transferidas para um serviço de urgência hospitalar".

"Todas as outras crianças -- 702 do total de 720 -- tiveram resposta para a sua situação no atendimento complementar", indicou.

Na mesma data, mas em período diurno, a urgência pediátrica hospitalar observou 2.874 utentes, o que corresponde a menos 140 ocorrências do que no período homólogo, no ano passado.