Carro despista-se, sobrevoa carrinha e bate contra viatura estacionada

Rogério Matos Hoje às 18:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma viatura despistou-se, no Monte da Caparica, em Almada, sobrevoou uma carrinha e chocou contra um carro que estava estacionado na rua, no domingo à noite. O despiste não provocou feridos e o condutor fugiu do local.

O caso ocorreu na noite de domingo na Rua do Lago, no Monte da Caparica. Num vídeo, a que o JN teve acesso, é possível ver as viaturas acidentadas. Mas ao que o JN conseguiu apurar, o carro que circulava a alta velocidade, galgou o passeio, saltou uma encosta, passou por cima de uma carrinha e acabou por bater numa viatura que estava estacionada.

O condutor fugiu do local antes da chegada da patrulha da GNR. Segundo fonte oficial desta força de segurança, os proprietários das duas únicas viaturas danificadas foram contactados. O proprietário da viatura que causou o choque alegou que não era ele o condutor e que a emprestou, de acordo com a GNR.