Casa evacuada e calçada danificada em Almada

Uma casa no bairro do segundo Torrão, na Trafaria, em Almada, foi evacuada esta tarde devido à entrada do mar na frente ribeirinha.

Ao JN, o comandante da Polícia Marítima de Lisboa explica que a evacuação foi decidida por precaução e que os dois habitantes devem regressar ainda esta sexta feira à habitação.

"O galgamento costeiro afetou ainda o porto de abrigo da Cova do Vapor e provocou danos na calçada", adianta Diogo Branco. O fenómeno deveu-se à maré cheira e ao vento forte que se registou entre as 16 e as 17 horas, estando previsto que a situação melhore nas próximas horas devido à mudança da maré.

Algumas zonas da frente ribeirinha foram interditas pela Proteção Civil e os bombeiros da Trafaria, acompanhados da GNR e Polícia Marítima, estão no local a acompanhar o desenrolar da situação.