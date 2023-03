Chamada falsa para o 112 aciona Polícia e bombeiros para mansão de youtubers

Chamada falsa de emergência mobilizou operacionais para casarão dos youtubers Windoh e Numeiro.

A GNR e vários meios de emergência e socorro, nomeadamente uma ambulância e um veículo urbano de combate a incêndio, foram mobilizados, na madrugada desta quinta-feira, para a Herdade da Aroeira, na Charneca da Caparica, após a receção de um chamada falsa via 112, dando conta de "berros" e "disparos" na mansão onde vivem os youtubers Windoh e Numeiro. Quando chegaram ao local, os militares e operacionais não detetaram qualquer desordem.

Fonte da Guarda confirmou ao JN que foi registada a ocorrência, mas que não foi possível, até ao momento, identificar o autor da denúncia. "Infelizmente nestas chamadas falsas via 112 pouco há a fazer. Ainda que estejamos frequentemente a avisar as pessoas para a problemática", acrescentou.

A prática do crime de abuso e simulação de sinais de perigo pode ser punida com pena de prisão até um ano ou multa até 120 dias. De acordo com o Código Penal, incorre neste crime "quem utilizar abusivamente sinal ou chamada de alarme ou de socorro, ou simuladamente fizer crer que é necessário auxílio alheio em virtude de desastre, perigo ou situação de necessidade coletiva".