Choque entre três veículos provoca três vítimas em Almada

Uma colisão entre três veículos ligeiros no IC20, entre Almada e Costa da Caparica, provocou na noite deste domingo três vítimas. De acordo com a proteção civil, duas delas estavam encarceradas.

Pelas 22.10 horas, ainda se desconhecia a gravidade dos ferimentos das vítimas do acidente, cujo alerta foi dado às 20.39 horas na zona do Funchalinho, perto do Hospital Garcia de Orta.

No local estão meios dos bombeiros da Trataria, Cacilhas, Almada, Moscavide, bem como o INEM e a GNR. O trânsito encontra-se condicionado enquanto decorrem as operações de socorro.