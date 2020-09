Colisão à entrada da Herdade da Aroeira provoca sete feridos 

Rogério Matos Hoje às 15:31 Facebook

Uma colisão entre dois veículos ligeiros à entrada da Herdade da Aroeia, em Almada, provocou na manhã desta sexta-feira sete feridos, com idades entre os 20 e 70 anos.

De acordo com fonte da proteção civil, seis vítimas sofreram ferimentos considerados leves e uma outra foi assistida no local, tendo recusado transporte para o hospital.

O alerta foi dado às 9.48 horas e no local estiveram 39 operacionais, apoiados por 15 viaturas dos bombeiros do Seixal, Cacilhas, Trafaria e Almada. Ao acidente acorreram também militares da GNR e a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital Garcia de Orta, para onde as vítimas foram transportadas.