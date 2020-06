Criança de cinco anos em estado grave após despiste de moto4

Alexandra Inácio Hoje às 20:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma criança de cinco anos ficou este domingo gravemente ferida após o despiste de uma moto4, em Almada. O pai de 37 anos ficou com ferimentos ligeiros.

O menino de cinco anos foi transportado para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa. Ficou politraumatizado com diversos ferimentos no corpo e suspeita de traumatismo cranioencefálico, de acordo com fonte dos bombeiros de Cacilhas.

O pai foi transportado para o Hospital Garcia da Orta, em Almada.

O despiste aconteceu na avenida dos Aliados, na Aroeira, concelho de Almada. E o alerta foi recebido às 17 e 20 horas. Tendo sido enviados para o local três viaturas dos bombeiros de Cacilhas com nove operacionais, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Garcia de Orta e a GNR que irá investigar as circunstâncias do acidente.