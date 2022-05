Dois acidentes com cinco carros e uma mota na Ponte 25 de Abril

Dois acidentes na Ponte 25 de Abril, no espaço de meia hora, entre cinco carros e uma mota, provocaram, na manhã desta quinta-feira, dois feridos. As colisões aconteceram no sentido norte-sul por volta das 9 horas.

O primeiro choque deu-se entre um veículo ligeiro e um motociclo no tabuleiro da ponte às 8.48 horas. O condutor da mota sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. No local estiveram cinco viaturas com nove elementos dos bombeiros de Almada e a PSP.

Mais tarde, às 9.16 horas, aconteceu uma segunda colisão entre quatro viaturas ligeiras, da qual resultou um ferido leve, transportado para o mesmo hospital, informou fonte da Proteção Civil. Também os bombeiros de Almada acorreram ao local com a PSP, num total de seis viaturas e dez elementos.

Em ambos os casos, o trânsito esteve cortado nas faixas onde ocorreram as colisões.