Dois estrangeiros resgatados do mar na Costa da Caparica

Dois homens foram resgatados esta tarde do mar na Costa da Caparica depois de terem sido vítimas de agueiros, correntes fortes que se formam no mar junto ao areal e arrastam os banhistas, desprevenidos, para zonas afastadas e mais profundas.

As duas vítimas, de nacionalidade estrangeira, tentaram nadar contra a corrente e acabaram por precisar de ser resgatadas do mar. Os dois encontravam-se conscientes, mas o cansaço e falta de fôlego levou a tivessem que ser receber assistência no Hospital Garcia de Orta.

O salvamento foi realizado por nadadores salvadores que se encontram desde este sábado na Costa da Caparica ao abrigo do programa da autarquia de Almada, "Praia Protegida". Até ao início da época balnear, as corporações de bombeiros do concelho e associações de nadadores salvadores locais patrulham toda a costa e juntam-se à Polícia Marítima no trabalho de prevenção e assistência a banhistas.

Durante este domingo, outros banhistas, entre os quais crianças, foram resgatados do mar nas praias da Costa da Caparica, mas nenhum necessitou de tratamento hospitalar.