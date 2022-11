Dois feridos em incêndio num parque de campismo em Almada

Um incêndio no acampamento do Clube do Campismo do Concelho de Almada (CCCA), na Costa da Caparica, causou duas vítimas ligeiras por inalação de fumo, ao início desta noite de domingo. Foram assistidas no local e não precisaram de ser encaminhadas para o hospital.

Deslocaram-se até ao parque de campismo nove veículos e 32 operacionais dos Bombeiros de Cacilhas, Almada e Trafaria, e o serviço de proteção civil da Câmara municipal de Almada, apurou o JN junto do Comando Distrital de Operação de Socorro (CDOS) de Setúbal. Desconhecem-se as causas do incêndio.

As chamas consumiram duas tendas de campismo e afetaram ainda duas caravanas. Desconhecem-se as causas do incêndio que por volta das 20.50 horas já tinha sido extinto. O CDOS de Setúbal garantiu que a área de campismo vai manter-se aberta, a funcionar normalmente.