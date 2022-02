Encapuzados assaltam supermercado em Almada e colocam-se em fuga 

Dois homens encapuzados assaltaram uma superfície comercial no Feijó, em Almada, e colocaram-se em fuga. O assalto rendeu cerca uma centena de euros e deu-se ao final da tarde desta quarta feira. Não foi utilizada qualquer arma de fogo.

A PSP tenta agora localizar os suspeitos, que permanecem em fuga. Os assaltantes entraram na superfície comercial Minipreço, no Feijó, e dirigiram-se à caixa do supermercado, apurou o JN junto de fonte policial. Ali chegados, ameaçaram o funcionário do supermercado para entregar o dinheiro que tinha na caixa registadora. Se não o fizesse, seria agredido.

Perante a ameaça, o funcionário entregou cerca de cem euros aos assaltantes que imediatamente se colocaram em fuga. A PSP foi alertada e deslocou-se ao local. À chegada da polícia, os suspeitos já tinham abandonado o local. A PSP tenta agora identificar e localizar os suspeitos.