Encontrado corpo de homem desaparecido no mar na Costa da Caparica 

Foi encontrado sem vida o homem, de nacionalidade inglesa, que desapareceu esta quarta-feira à tarde numa praia da Costa da Caparica quando estava a banhos com dois amigos. O grupo foi apanhado num agueiro, uma corrente forte que se forma junto ao areal. Dois conseguiram sair pelo próprio pé.

As buscas foram realizadas desde as 18.13 horas ao largo da praia onde se deu o desaparecimento, a Praia do Dragão Vermelho, e o corpo veio a ser encontrado no areal da Praia do Tarquino Paraíso, a poucas centenas de metros.

Nas operações de busca estiveram a Polícia Marítima de Lisboa, lanchas de Estação Salva Vidas de Lisboa, bombeiros de Cacilhas, nadadores salvadores da Costa da Caparica, o helicóptero da Força Aérea e ainda a Marinha, com o NRP Setúbal. O corpo foi encontrado às 20.50 horas.

A Autoridade Marítima Nacional aconselha que perante um agueiro o banhista não deve entrar em pânico, nem tentar vencer a corrente. Deve pedir ajuda e nadar lateralmente até deixar de se sentir o efeito da corrente. Depois, deve tentar sair da água num local afastado desta corrente.​

Os agueiros podem aparecer junto de molhes, afloramentos rochosos ou ao longo das praias a intervalos regulares. Estas correntes podem ser muito fortes, arrastando o banhista para zonas afastadas e mais profundas do mar.