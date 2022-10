Escola com danos no quadro elétrico por causa de chuva vai continuar fechada 

A Escola Básica D. António da Costa, em Almada, fechou na quarta-feira devido a um curto circuito no quadro elétrico, causado pelas fortes chuvas. Esta quinta-feira, após vistoria ao local, foi anunciado que a escola vai permanecer fechada até que o problema seja resolvido. Não há data anunciada para reabertura.

Em comunicado no website da escola é explicado que "não se encontram reunidas as condições de segurança necessárias ao normal funcionamento da escola" e que estão a ser realizados trabalhos de intervenção para reparação do quadro elétrico, esta quinta-feira.

A direção adianta que "até ao final dos trabalhos para reparação da avaria no quadro elétrico geral, a Escola Básica D. António da Costa manter-se-á encerrada e será cancelada a marcação de todos os almoços no refeitório".

Na quarta-feira, ao JN, fonte oficial da explicou que o problema estará "relacionado com obstruções e entupimentos em algerozes na cobertura, o que originou a elevada queda de água na sala de servidores e quadros elétricos".

"Os Serviços da CMA continuaram a efetuar testes de despiste, para que as atividades letivas sejam retomadas o quanto antes", acrescentou a mesma fonte, sem avançar previsão para o retomar das aulas. Esta quinta-feira, até ao momento da publicação deste artigo, a autarquia não avançou com desenvolvimentos sobre o tema.