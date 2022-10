Explosão seguida de incêndio num prédio de seis andares em Almada

JN/Agências Hoje às 00:30, atualizado às 00:50 Facebook

Um incêndio deflagrou, este sábado à noite, num prédio de seis andares, em Almada, no distrito de Setúbal, após uma explosão. Uma pessoa foi assistida no local.

A "explosão seguida de incêndio", para a qual foi dado alerta às 22.26 horas, ocorreu no quinto andar de um prédio com seis pisos, localizado na rua Almada Negreiros, no Feijó, Almada.

O fogo foi considerado dominado às 23.12 horas, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) à agência Lusa.

Devido às chamas, o prédio em causa e os adjacentes foram evacuados, num total de 42 residentes retirados. Uma pessoa foi assistida no local, na sequência de uma crise de ansiedade.

As operações de socorro mobilizam os Bombeiros de Almada e de Cacilhas, PSP, Serviço Municipal de Proteção Civil, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a EDP, num total de 48 operacionais, apoiados por 20 veículos.

Estes meios, acrescentou a fonte, incluem uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) e uma equipa de psicólogos do INEM.