Falta de médico leva a fecho de Urgência de Obstetrícia em Almada

A Urgência de Obstetrícia está encerrada no Hospital Garcia de Orta até às 8.30 horas de quinta feira. Em causa está um médico que faltou ao serviço.

Fonte oficial do hospital de Almada explicou ao JN que "na origem do encerramento está um imprevisto que levou a que um médico escalado para a realização de urgência não pudesse comparecer, e não foi possível a sua substituição". As utentes estão a ser encaminhadas para outros hospitais da região.

O HGO admite existir uma escassez de médicos especialistas em Ginecologia e Obstetrícia e refere que "qualquer imprevisto que impossibilite um dos nossos profissionais de se apresentar ao serviço irá condicionar o normal funcionamento da urgência dessa especialidade".

A mesma fonte reforça que "estão a ser encetadas todas as diligências para reforçar as equipas médicas e de enfermagem, não havendo restrições à contratação".