Fogo junto à linha suspende circulação ferroviária entre Pragal e Corroios

JN/Agências Hoje às 16:42 Facebook

Twitter

Partilhar

A circulação ferroviária da Fertagus entre o Pragal (Almada) e Corroios (Seixal), no distrito de Setúbal, está, esta quinta-feira, suspensa desde as 15.30 horas devido a um incêndio que deflagrou junto à linha, informa a empresa na sua página da internet.

Em alternativa, a Fertagus aconselha os passageiros a utilizar o Metro Sul do Tejo.

Numa pequena nota publicada no seu 'site', a empresa que assegura a ligação ferroviária entre as margens sul e norte do Tejo na região de Lisboa explica que a circulação entre as restantes estações está com "fortes perturbações".

De acordo com a página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), 84 operacionais, apoiados por 24 viaturas, combatem o incêndio, que deflagrou pelas 15 horas numa zona de mato no concelho de Almada.