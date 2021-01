Garcia de Orta prepara expansão de área covid com mais 16 camas 

Rogério Matos Hoje às 14:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O Hospital Garcia de Orta, em Almada, vai aumentar a área dedicada aos doentes com covid-19 e transferir 16 camas de enfermarias cirúrgicas para o espaço.

A expansão estará preparada no final deste mês e o reforço de camas sente-se já a partir do início deste fim de semana, refere ao JN o Conselho de Administração do Hospital Garcia de Orta (HGO), que responde assim ao que considera ser a "sobrelotação da área dedicada à assistência a doentes covid-19".

"Considerando a enorme pressão assistencial no decorrer da elevada procura de doentes covid e doentes não covid, o Hospital Garcia de Orta teve de realizar nova reafetação de circuitos e espaços", admite o Conselho de Administração ao JN.

O hospital de Almada registava esta quinta feira um total de 152 doentes com covid-19, dos quais 133 estão internados em enfermaria, 18 doentes em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) e um doente internado em Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD).

A expansão da Área Dedicada ao Atendimento de Doentes Respiratórios deverá estar concluída até ao fim do mês com 16 novas camas, cuja conversão começou esta terça-feira e deve estar concluída no início do fim de semana. "A nova reorganização de circuitos internos vai permitir ao Hospital, a partir do final do dia hoje, dispor de um total de 162 camas afetas à lotação covid-19".

As 162 camas que vão passar a estar afetas à lotação covid-19 representam uma percentagem na ordem dos 31% do total de camas de agudos do HGO. O hospital dispõe de um total de 520 camas, excluindo berçário e UHD.