Grávida e filha menor transportadas para o hospital após fugirem de incêndio

Rogério Matos Hoje às 12:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher grávida e a filha, de 12 anos, foram transportadas na manhã desta quinta-feira para o Hospital Garcia de Orta por inalação de fumo, na sequência de um incêndio na casa onde habitam em Almada.

As duas fugiram para casa de vizinhos quando as chamas deflagraram. De acordo com fonte da Proteção Civil, mãe e filha serão deslocadas para casa de familiares devido aos danos no apartamento.

O alerta foi dado às 8.43 horas para a Rua da Bela Vista, na Trafaria, concelho de Almada. Os bombeiros da Trafaria acorreram ao local e conseguiram extinguir as chamas sem que se propagassem a outras habitações. A mulher grávida e a filha receberam assistência no local e foram transportadas para o hospital por precaução.

Houve ainda um terceiro ferido por inalação de fumo assistido no local e que recusou transporte para o hospital. No local estiveram os bombeiros da Trafaria, GNR e proteção civil de Almada, com oito veículos e 27 operacionais. A Polícia Judiciária de Setúbal vai investigar as causas do incêndio.