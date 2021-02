Incêndio em apartamento causa ferimentos a nove moradores em Almada

Rogério Matos Hoje às 11:42 Facebook

Um incêndio num apartamento no Monte da Caparica, em Almada, provocou na madrugada desta quarta-feira ferimentos por inalação de fumo em nove moradores. A habitação afetada ficou inabitável e os moradores foram realojados em casas de familiares.

O prédio foi evacuado enquanto os bombeiros combateram o incêndio, que terá tido início numa casa de banho. A Polícia Judiciária de Setúbal, responsável pela investigação em incêndios urbanos, está no local a averiguar as causas.

Dos nove feridos, um dos quais uma criança, sete foram transportados para o Hospital Garcia de Orta para observação. Dois foram assistidos no local, tendo recusado transporte para o hospital. De acordo com a Proteção Civil, todos os ferimentos foram considerados leves.

O incêndio deflagrou às 4 horas numa habitação na Praça Aristides Mendes, no Bairro da Alcaniça, no Monte da Caparica. Ao local acorreram os Bombeiros Voluntários da Trafaria e de Cacilhas, bem como a GNR com 15 operacionais e sete viaturas.