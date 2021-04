Incêndio em habitação em Almada causa três feridos graves

Rogério Matos Hoje às 12:05 Facebook

Um incêndio num apartamento no Laranjeiro, em Almada, provocou, na manhã deste domingo, ferimentos considerados graves por inalação de fumos em três moradores, dois homens e uma mulher.

O alerta foi dado às 9.20 horas para a cave de um prédio de sete andares na Rua Luís de Camões. As chamas deflagraram na sala da habitação e terão tido origem num aquecedor de parede que estava junto a um sofá e que terá sido deixado ligado durante a noite, apurou o JN.

Ao local acorreram os bombeiros voluntários de Cacilhas e Almada, com cinco viaturas e 17 operacionais. O incêndio foi dado como extinto 15 minutos depois do alerta e as chamas ficaram contidas à sala da habitação. Não foi necessário evacuar o prédio.

As vítimas, moradores do apartamento, foram transportadas para o Hospital Garcia de Orta. Tratam-se de dois homens com 47 e 49 anos e uma mulher com 65 anos.