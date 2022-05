Incêndio em prédio causa quatro feridos e dois desalojados em Almada

Um incêndio numa habitação em Almada provocou, esta madrugada de segunda-feira, quatro feridos por inalação de fumos. Dois foram realojados pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Almada porque a casa ficou sem condições de habitabilidade.

O alerta foi dado às 3.40 horas da madrugada para um incêndio num prédio de cinco andares na Rua do Moinho, em Alcaniça, na freguesa da Trafaria, concelho de Almada. As chamas deflagraram no terceiro andar e todos os moradores tiveram de sair para a rua durante o combate ao incêndio.

Os bombeiros de Cacilhas, Almada e Trafaria acorreram ao local e conseguiram extinguir as chamas em menos de uma hora. Às 4.24, o incêndio estava já dado como extinto, afirmou fonte da proteção civil.

Os feridos foram transportados para o Hospital Garcia de Orta. Dois moradores, residentes no apartamento do terceiro andar onde deflagrou o incêndio foram realojados pela Serviço Municipal de Proteção Civil de Almada por o apartamento ficar sem condições de habitabilidade.

Estiveram envolvidos na operação dez viaturas e 24 elementos dos bombeiros, bem como a GNR e a viatura médica de emergência e reanimação de Almada. Os moradores das habitações não afetadas puderam regressar às suas casas após o trabalho de ventilação pelos bombeiros. As causas do incêndio vão agora ser investigadas pela Polícia Judiciária de Setúbal.