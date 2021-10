Incêndio em restaurante provoca queimaduras graves em mulher 

Rogério Matos Hoje às 12:04 Facebook

Uma mulher de 40 anos sofreu ferimentos graves num incêndio na Costa da Caparica, em Almada. O incêndio deflagrou no restaurante Manjar Alentejano, durante a noite desta quarta-feira, e provocou ainda outros dois feridos, um com ferimentos leves e outro que recusou transporte ao hospital.

O incêndio deflagrou na cozinha do restaurante e foi dominado pelos bombeiros, que evitaram danos consideráveis no espaço. Ao que o JN apurou, as chamas deflagraram numa frigideira com óleo.

O alerta foi dado às 21.23 horas a ao local acorreram os bombeiros de Cacilhas, Almada, Seixal, bem como a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital São Francisco Xavier, o INEM e a GNR.

Estiveram empenhados nas operações de socorro 20 operacionais, apoiados por sete viaturas.