Incêndio num prédio em Almada causa 14 feridos por inalação de fumos

Um incêndio no vão de escadas de um prédio de cinco andares em Almada causou, na manhã desta terça-feira, 14 feridos por inalação de fumos. Os moradores não conseguiram sair do prédio e tiveram que ficar confinados em casa até que os bombeiros extinguissem as chamas.

O alerta foi dado cerca das 12.30 horas para a Rua Manuel Azevedo Lopes, no Laranjeiro. Só após a extinção do incêndio, cuja origem está por apurar, é que os moradores puderam sair das casas.

Catorze pessoas sofreram ferimentos por inalação de fumos, das quais 13 foram assistidas no Hospital Garcia de Orta (uma recusou assistência hospitalar).

Ao local acorreram 46 bombeiros e 18 viaturas das corporações de Cacilhas, Almada e Amora, bem como o INEM, PSP e Proteção Civil. O prédio foi evacuado e só após a ventilação podem os moradores voltar às residências.