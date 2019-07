A2 esteve cortada após acidente com oito carros

Rogério Matos Hoje às 01:30 Facebook

Uma colisão entre oito carros na A2 em Almada, no sentido norte-sul, provocou esta noite de sábado oito feridos, um dos quais considerado grave, e obrigou ao corte do trânsito entre as 23.30 horas e a meia noite. Os restantes feridos são considerados leves, tendo três recusado transporte para o hospital.

De acordo com fonte da Proteção Civil, o alerta foi dado às 23.14 horas e no local estiveram dez viaturas e 21 elementos dos bombeiros de Almada, Trafaria e Torrão, cuja ambulância acorreu ao sinistro quando regressava ao quartel em Alcácer do Sal, proveniente de Lisboa.

De acordo com a mesma fonte, a circulação rodoviária realiza-se de forma condicionada e todas vítimas foram transportadas para o Hospital Garcia de Orta. Para além dos bombeiros, GNR, Brisa e INEM estiveram no local.