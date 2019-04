Bombeiro ferido em incêndio no Almada Forum já teve alta

Rogério Matos Hoje às 13:43 Facebook

Um bombeiro da corporação de Cacilhas que sofreu uma entorse, sexta-feira, no combate a um incêndio no Almada Forum, já teve alta hospitalar e está a recuperar em casa.

O bombeiro foi assistido no Hospital Garcia de Orta, de onde saiu por volta da meia noite.

O incêndio deflagrou na conduta de extração de fumos de uma marisqueira do Almada Forum, motivando a evacuação do espaço, que durou cerca de sete minutos.

Ao JN, Miguel Silva, comandante dos bombeiros voluntários de Cacilhas, destaca a eficácia demonstrada pela equipa de segurança do centro comercial na forma como lidou com a situação, encaminhando as pessoas para fora do espaço. "Foi uma evacuação pacífica, sem atropelos e que veio demonstrar a importância dos constantes treinos e simulacros que estas equipas de segurança realizam na preparação para estes cenários", sublinha.

O alerta foi dado aos bombeiros pelo Sistema de Alerta e Deteção de Incêndios três minutos depois das chamas deflagrarem, às 21.15 horas e o incêndio foi extinto às 23.11 horas. A única dificuldade que os bombeiros tiveram foi no acesso ao local onde deflagravam as chamas, no interior da conduta, mas não houve propagação a outros locais e o centro comercial foi reaberto este sábado de manhã.

O restaurante onde as chamas deflagraram foi o único afetado, na conduta e dentro da cozinha. Aqui, foram registados danos causados pela água utilizada no combate às chamas.