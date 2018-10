Hoje às 22:36 Facebook

Um casamento na Trafaria, cuja festa foi na Quinta da Bellavista, acabou, este sábado, da pior maneira com quinze feridos, seis dos quais em estado grave, ao que tudo indica com uma intoxicação alimentar, revelou fonte do CDOS de Setúbal.

O alerta foi dado pelas 18.17 horas e as vítimas foram todas assistidas no local e transportadas depois para o Hospital Garcia de Orta, em Almada. No local estiveram dez operacionais e cinco veículos, entre os Bombeiros Voluntários da Trafaria e o INEM.