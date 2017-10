Hoje às 18:28 Facebook

Uma colisão entre um motociclo e um autocarro provocou, esta terça-feira à tarde, ferimentos graves no motociclista, um homem de 30 anos, que foi transportado para o Hospital de São José, em Lisboa.

A colisão deu-se às 12.15 horas na Rua António Andrade, Charneca da Caparica, perto do minipreço e no local esteve a vmer do Hospital Garcia de Orta e uma ambulância do INEM.