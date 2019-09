Dois bombeiros 12 pessoas assistidas após incêndio em apartamento no Feijó

Rogério Matos Hoje às 09:34, atualizado às 10:19 Facebook

Um incêndio num prédio de oito andares no centro de Almada provocou esta madrugada 14 vítimas por inalação de fumos, dos quais dois bombeiros, e dois desalojados, os moradores do apartamento onde deflagraram as chamas.

O alerta foi dado às 2.30 horas desta segunda feira para o segundo andar do número 68 na Avenida Arsenal do Alfeite, no Feijó, em Almanda.

O edifício foi evacuado enquanto os bombeiros combatiam as chamas, evitando que o incêndio se propagasse a outras habitações.

De acordo com fonte da proteção civil, das 14 vítimas, oito foram transportadas para o Hospital Garcia de Orta, onde receberam assistência por inalação de fumos.

Às cinco horas da madrugada, os moradores do prédio regressaram às suas habitações. Ao local acorreram 16 veículos e 35 operacionais das corporações de Cacilhas, Almada, Seixal, Amora e Trafaria, bem como a PSP.