Estrada cortada e jovem ferida num incêndio em mato na Trafaria

Uma jovem de 19 anos foi assistida por precaução, por inalação de fumo, no Hospital Garcia de Orta, em Almada, na sequência do fogo que deflagrou, às 16.22 horas, na Quinta da Corvina, na Trafaria, no mesmo concelho.

O incêndio em mato, dominado pelas 19.15 horas, obrigou ainda ao corte do IC20 - que liga Almada à Costa de Caparica -, para colocação de meios de combate às chamas, confirmou ao JN fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

O fogo lavrou "muito perto" de algumas habitações, mas, de acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários da Trafaria, as chamas atingiram apenas uma construção precária. Já a jovem ficou ferida numa altura em que estaria a tentar salvar os seus bens e os dos vizinhos.

Segundo o CDOS, participaram no combate ao fogo 160 operacionais apoiados por 49 viaturas e quatro aeronaves. Pelas 19.30 horas, apenas os meios terrestres se mantinham no local, para prevenir eventuais reacendimentos.

A expectativa da Proteção Civil é de que o número de operacionais presentes vá diminuindo gradualmente durante a noite.

Pelas 20 horas, a circulação no IC20 decorria já sem restrições nos dois sentidos do IC20, assegurou ao JN fonte oficial da GNR.