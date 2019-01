Hoje às 13:39 Facebook

Um homem de 74 anos morreu esta terça-feira de manhã vítima de queda nas escadas interiores dum prédio na Cova da Piedade, Almada.

O alerta foi dado às 11.44 horas para a Rua Romão José Soares Costa, tendo a vítima mortal caído no terceiro andar do prédio.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro, ao local acorreram os bombeiros voluntários de Cacilhas, com dois veículos e seis operacionais, a VMER do Hospital de São José, que declarou o óbito no local e a PSP.