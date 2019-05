Homem morre atropelado por camião do lixo

Rogério Matos Hoje às 14:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem com cerca de 40 anos morreu, esta sexta-feira de manhã, vítima de atropelamento por um camião do lixo na zona das Quintinhas, Charneca da Caparica, em Almada.

O alerta foi dado às 11.56 horas e ao local acorreram os bombeiros voluntários de Cacilhas, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Garcia de Orta e a GNR.

De acordo com fonte da proteção civil, estiveram empenhados nas operações de socorro 13 operacionais e seis viaturas. O óbito foi declarado no local e a vítima mortal foi transportada para a morgue do Hospital Garcia de Orta. Cabe agora à GNR investigar as causas do atropelamento.