Homem morre em incêndio em parque de campismo da Costa da Caparica

Um homem com cerca de 70 anos morreu num incêndio que destruiu cinco alvéolos no Parque de Campismo Piedense, na Costa da Caparica, em Almada.

Uma mulher foi assistida por inalação de fumos e transportada para o Hospital Garcia de Orta.

Segundo a fonte da GNR disse à Lusa, "uma tenda de campismo ardeu e quando as autoridades chegaram ao local encontraram o corpo de um homem carbonizado".

O alerta foi dado às 9.23 horas e extinto pouco antes das dez horas pelos bombeiros voluntários de Cacilhas. Ao local acorreram 14 veículos e 32 operacionais entre bombeiros, viatura médica de emergência e reanimação do Hospital São Francisco Xavier, bem como a GNR e a PJ, que investiga as causas do incêndio.