Homem morre em incêndio num prédio em Almada

Um homem morreu em consequência de um incêndio que deflagrou esta quinta-feira à tarde no sétimo andar de um prédio em Almada.

O alerta foi dado às 14.25 horas e obrigou a que seis pessoas fossem retiradas do prédio, o número 9 da Rua Amadeu Sousa Cardoso, no Laranjeiro.

Os bombeiros encontraram o corpo do homem carbonizado, cerca das 15.10 horas, depois de extinguirem as chamas e entrarem no apartamento.

Ao local, acorreram os Bombeiros Voluntários de Cacilhas, com 20 elementos e seis veículos, bem como a PSP e Serviço Municipal de Proteção Civil.