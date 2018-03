Mancha negra de resíduos dá à costa em Almada

Rogério Matos Hoje às 17:07 Facebook

Uma mancha de resíduos oleosos de cor escura e até bocados de redes de pesca deram à costa nas praias da Costa da Caparica entre esta terça e quarta-feira.

A Polícia Marítima de Lisboa e a Câmara Municipal de Almada recolheram amostras para perceber do que se trata.

Ao que foi possível apurar, a manta negra que se estendeu ao longo de várias praias trata-se de resíduos do fundo do mar e das armadilhas para polvos que, com o temporal, deram à costa e não de lavagens dos cascos e porões de navios e embarcações de pesca ao largo da Costa da Caparica, conforme foi avançado como possibilidade anteriormente.