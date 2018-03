Mar galgou paredão e voltou a atingir casas em Almada

Rogério Matos Hoje às 10:56 Facebook

A força do mar durante a madrugada voltou a inundar casas no Bairro do 2º Torrão, na Trafaria.

Paulo Faísca, presidente da associação de moradores local, aponta para cinco casas alagadas durante a madrugada, três das quais atingidas já na quinta-feira à tarde pela força das ondas e que obrigou a que os 12 moradores tivessem que encontrar abrigo em residências de amigos e familiares.

O trabalho da maquinaria pesada da autarquia para retirar o entulho na estrada entre o mar e as casas, realizado na quinta-feira, foi completamente desfeito pela força do mar desta noite, repondo agora o cenário dantesco que se verificava há pouco menos de 24 horas neste bairro.

"O pior ainda está para vir durante a tarde e prevê-se que a situação se repita até terça-feira", lamenta Paulo Faísca.

Também o bairro da Cova do Vapor, onde três casas de segunda habitação sofreram com a força do mar, foi atingido esta noite. O acesso ao bairro faz-se pela Urbanização de São João, estando o acesso normal cortado nos dois sentidos.