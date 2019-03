Ovelhas limpam Quinta da Atalaia para a Festa do Avante

Emília Monteiro Hoje às 13:46 Facebook

Um rebanho com mais de 250 ovelhas está a pastar na Quinta da Atalaia, no Seixal. O espaço pertence ao PCP e é lá que, todos os anos, se realiza a Festa do Avante, o maior evento partidário realizado em Portugal. De acordo com Sara Gusmão, do secretariado da Festa do Avante, trata-se de "uma experiência" que poderá ou não ser repetida.

"Temos 16 hectares de zona verde que é preciso tratar com máquinas, gastar gasóleo e energia elétrica, tornando todo o processo de manutenção do espaço muito dispendioso", frisou. A ideia de colocar um rebanho a comer a erva "e a fertilizar o solo" há algum tempo que era falada entre os responsáveis pela Atalaia. "Chegámos a um entendimento com um pastor que colocou o rebanho a pastar na quinta e que o levará daqui antes de começarem os preparativos para a festa", disse ainda Sara Gusmão.

A Festa do Avante está marcada para os dias 6, 7 e 8 de setembro. Antes da "rentrée" comunista, cerca de 12 mil voluntários de todo o país vão erguer, decorar e equipar as instalações da festa. Para além dos palcos, das zonas de campismo e da construção de diversos pavilhões (por exemplo, é atribuído um espaço a cada distrito para a venda de comida e produtos regionais), os voluntários cuidam de toda a logística do evento.