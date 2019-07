Praias da Costa da Caparica vão fechar à vez em agosto

Rogério MAtos Hoje às 11:54 Facebook

As praias da Costa da Caparica vão estar interditas, à vez, durante o mês de agosto junto à zona urbana para a colocação de um milhão de metros cúbicos de areia.

A operação de reposição de areias, a terceira desde 2007, vai levar à interdição parcelar de uma extensão de areal de cinco quilómetros, entre as praias da Saúde e São João da Caparica.

"Estas praias têm acesso pelo paredão da Costa da Caparica e enquanto uma é intervencionada, os banhistas podem ir às outras imediatamente ao lado", referiu, ao JN, o presidente da Junta de Freguesia, José Ricardo.

O autarca explica que a operação só pode ser feita no verão devido às características das marés, vento e ondulação e é justificada pela necessidade de proteger a zona costeira do galgamento do mar durante o inverno.

"Não podemos ter memória curta e esquecer o que aconteceu em 2014 quando o mar galgou o paredão e causou vários prejuízos", afirma José Ricardo, acrescentando que "nesse ano houve intervenção semelhante".

A operação tem um custo de 6,7 milhões de euros, é comparticipada por fundos europeus, e vai levar a que cada praia, de extensão de 500 metros, seja interdita à vez de três a cinco dias.