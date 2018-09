Morreu praticante de bodyboard encontrado na Caparica

Rogério Matos 08 Junho 2018 às 18:20 Facebook

Twitter

Um homem de nacionalidade alemã, com cerca de 50 anos, faleceu na tarde desta sexta-feira depois de ter sido retirado inconsciente do mar ao largo da Praia de Santo António, Costa da Caparica, por nadadores salvadores.

O alerta foi dado às 14 horas por pescadores lúdicos que avistaram o desportista em cima da prancha de bodyboard aparentemente inconsciente.

Os nadadores salvadores foram em auxílio, retiraram o desportista para o areal e, já com os bombeiros e INEM no espaço, tentaram as manobras de reanimação.

O óbito foi declarado já no Hospital Garcia de Orta, para onde o praticante de bodyboard foi transportado.

Ao que foi possível apurar, o alemão tinha-se deslocado sozinho para a praia para praticar bodyboard. Até ao momento, não foi possível descobrir as causas da morte.

Para além dos bombeiros de Cacilhas e INEM, no local, esteve ainda a Polícia Marítima de Lisboa.